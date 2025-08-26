Jau šeštus metus iš eilės organizacija „Jaunimas YRA“ kviečia į vieną laukiamiausių aktyvaus laisvalaikio renginių – „Sporto naktį“. Jau rugpjūčio 29 d. (penktadienį) 18 val. sporto entuziastai susitiks Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione, kur ne tik išmėgins savo jėgas, bet ir, tikime, pajus pergalės skonį.
Šiais metais dalyviai kviečiami varžytis septyniuose sporto turnyruose: 5 km bėgimo, badmintono, stalo teniso, tinklinio (4×4), futbolo (5×5), krepšinio (3×3) ir net e-sporto.
„Sporto naktyje“ dalyvauti gali jauni (14-29 m.) ir vyresni bendruomenės nariai (30+). Komandos gali būti mišrios, yra galimybė dalyvauti net keliuose turnyruose.
Jeigu nori priimti iššūkį, pasitikrinti savo jėgas, susipažinti su bendraminčiais ir smagiai praleisti vasaros naktį, šis renginys būtent tau! Komandą gali registruoti kapitonas, tačiau svarbu nurodyti komandos pavadinimą. Sekite naujienas, burkite komandas ir registruokitės.
Rugpjūčio 29-oji žada būti kupina pergalingų emocijų!
Numatoma programa:
- 18:00 val. 5 km bėgimas
- 19:00 val. Badmintono turnyras, stalo teniso turnyras
- 20:00 val. Tinklinio turnyras, E-sporto apšilimas, futbolo (5×5) turnyras
- 21:00 val. E-sporto turnyras (registracija vietoje)
- 22:00 val. Krepšinio (3×3) turnyras
Po krepšinio turnyro vyks tritaškių konkursas
Registracijos nuoroda: https://forms.gle/hyQsAUwLdPYz7Xyk9
Projektas dalinai finansuojamas Marijampolės savivaldybės lėšomis.