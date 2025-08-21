Kai namai tvarkingi – regis, ir mintys šviesesnės. Palengva grįžtant rudeniškos rutinos link, daugelis imasi ir švarintis namus.
Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad sezoniškumas išties lemia stiprius namų valymo priemonių paklausos ūgtelėjimus. Ne tik buitinė chemija, bet ir actas dažnam tampa neblogu pagalbininku. Tik svarbu jį naudojant atsiminti kelias taisykles, kad jis nepakenktų kai kuriems paviršiams.
Įvairios švaros prekės yra gal ir ne kasdienis, tačiau būtinas pirkinys, pastebi G. Kitovė. Juk ne vienas yra patyręs tą nemalonią situaciją, kai staiga išvysta pasibaigusias indaplovės tabletes, paskutinį skalbiklio ar minkštiklio lašą.
„Dėl to švaros, valymo, buitinės chemijos prekės paklausios ištisus metus. Pirkėjai seka kainas, ieško nuolaidų ir stengiasi pigiau pasirūpinti jų atsargomis namuose. Kai paskelbiamos didelės akcijos, į vežimėlius kraunasi ir ne po vieną pakuotę – juk daugumos buitinės chemijos prekių galiojimo laikas yra ilgas. Tarp populiariausių šios kategorijos prekių – skalbimo priemonės, tokios kaip milteliai, skysčiai, kapsulės. Dažno pirkėjo krepšelyje atsiduria ir vonios kambariui skirtos prekės: tualetų valikliai, gaivikliai. Trečioje vietoje pagal populiarumą – indų plovikliai ir indaplovėms skirtos priemonės“, – pirkėjų įpročius apžvelgia G. Kitovė.
Dalis žmonių renkasi ir patys namuose pasigaminti valymo priemonių iš pačių paprasčiausių produktų: citrinos, sodos ar acto. Pastarasis liaupsinamas kaip didysis gelbėtojas norint be vargo palaikyti idealią švarą namuose. Iš tiesų jis gali gelbėti įvairiose situacijose, pavyzdžiui, šveičiant vonią ar valant kanalizacijos vamzdžius, nukalkinant virdulį, tačiau „Iki“ primena, kuriais atvejais jo geriau nenaudoti. Kai kurių paviršių švarą verčiau patikėti kitoms priemonėms.
Natūralaus akmens paviršiai (marmuras, granitas). Granitas, marmuras, travertinas ir kalkakmenis yra populiarios medžiagos namų grindims ir stalviršiams. Tačiau jei norite gražia jų išvaizda džiaugtis daug metų, jokiu būdu negalima jų valyti actu. Actas yra rūgštis, kuri gali labai pažeisti natūralaus akmens paviršius ir net padaryti juose skylučių. „Iki“ specialistai primena, kad geriausia tokius paviršius valyti specialiai tam skirtomis priemonėmis arba karštu vandeniu su muilu ir nedideliu kiekiu arbatmedžio aliejaus.
Televizoriaus, kompiuterio ir išmaniojo telefono ekranai. Dažnai nučiupinėjamus elektronikos prietaisų paviršius norisi kuo švariau nuvalyti ir dezinfekuoti. Tačiau nuvalę šiuos prietaisus actu sudrėkintu skudurėliu, galite jiems stipriai pakenkti ar net visiškai sugadinti. Actas gali suardyti apsauginę dangą, kuria padengti nešiojamųjų kompiuterių, televizorių ir jutiklinių telefonų ekranai.
Lygintuvas. Naudodami actą lygintuvui valyti, galite negrįžtamai jį sugadinti ir suardyti kaitinimo elementą. Lygintuvai turi specialią apsauginę dangą, kurios negalima plauti actu. Rūgštis gali prasiskverbti pro jį ir sunaikinti metalinius komponentus.
Medinės grindys ir baldai. Medinės grindys, kaip ir baldai, yra itin įspūdingos. Jei norite, kad jie išliktų gražūs, niekada neplaukite jų vandeniu ir actu. Valydami jas actu, atimsite natūralų blizgesį, apsauginį vašką, kuriuo jos padengtos, įspėja „Iki“ specialistai. Jos taps pilkesnės, sausesnės, jautresnės įbrėžimams.
Guminiai buitinės technikos elementai. Skalbimo mašina, indaplovė ir smulkūs buitiniai prietaisai – tai gaminiai, kurie paprastai plaunami su actu. Tačiau turėtumėte vengti guminių elementų, kuriems šis skystis gali pakenkti. Gali būti pažeisti sandarikliai ir žarnos, atsirasti nuotėkis.
Peiliai. Iš plieno pagaminti peiliai dėl sąlyčio su actu gali paprasčiausiai surūdyti. Nepatartina jų valyti šiuo skysčiu, nes jo veikiamas plienas greičiau susidėvi. Geriausia peilius valyti paprastu vandeniu ir indų plovimo skysčiu. Actą naudokite tik tuo atveju, jei ant peilių atsirado rūdžių. Tada panardinkite juos į acto vonelę, kol rūdys išnyks. Tuomet nuplaukite muiluotame vandenyje, nusausinkite ir įtrinkite alyvuogių aliejumi.