Jau kurį laiką netyla kalbos, jog šių metų pabaigoje bus atnaujintas keleivinių traukinių maršrutų eismas iš Kalvarijos geležinkelio stoties Jungėnuose, iš kurios pastarieji nevažiuoja jau bene 10 metų.
2021 metų vasarą „Lietuvos geležinkeliai“ teigė, kad nepaisant to, jog pro Jungėnus eina „Rail Baltica“ vėžė, kliūtimi atnaujinti reisus tampa tikėtini maži keleivių srautai, prasta stoties pastato būklė bei nepakankamas susisiekimas su kitomis savivaldybės gyvenvietėmis ir Kalvarijos miestu.
„Sūduvos gidas“ pasidomėjo, kiek tikslios kalbos apie jau greitai vėl planuojamus atnaujinti keleivinio transporto traukinių maršrutus iš daugiau nei 60 metų veikiančios Kalvarijos geležinkelio stoties.
„LTG Link“ komunikacijos partnerė Julija Liemenė informavo, kad LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ šiuo metu vertina keleivių srauto potencialą ir technines galimybes 2026 metais įtraukti Kalvarijos stotį į maršrutą Vilnius–Mockava.
Visgi šiuo metu sprendimas dar nėra priimtas, todėl detalesnės informacijos pateikti negalima, o Jungėnų kaimo gyventojams sprendimo teks dar šiek tiek palaukti.