„Toks jau mano personažas – šiek tiek padėvėtas, šiek tiek pavytęs, visai kaip aš”, – ironizuoja teatro ir kino aktorius Nerijus Gadliauskas. Netrukus teatro scenoje pasirodys jo mono spektaklis „Valytojas”, kuriame aktorius balansuoja tarp komedijos ir dramos, tarp absurdiško humoro ir itin jautrių išpažinčių.
Istoriją apie prekybos centro valytoją, kurio širdį užvaldo meilė, o gana nuobodžiame gyvenime randasi svajonės, nuotykiai ir netgi didvyriški žygiai, kartu su N. Gadliausku sukūrė teatro ir kino režisierius Justinas Krisiūnas.
„Ši pjesė – tarsi drabužis. Ji turėjo atrasti savo aktorių ir atrado – Nerijų. Tiesą sakant, sunku įsivaizduoti dar kurį nors aktorių, kuriam spektaklis taip tiktų. Matau, kaip scenoje, per repeticijas, Nerijus panyra į personažą visu kūnu ir širdimi. Jo natūralumas, energija šį vaidmenį daro sunkiai pakartojamu”, – naujojo spektaklio aktorių giria režisierius.
Tačiau mažakalbis N. Gadliausias – kaip visada santūrus: „Nelabai aš moku kalbėti apie vaidmenis, kurių žiūrovai dar nematė. Koks tas mano valytojas? Ogi, panašus į kiekvieną iš mūsų – juk bet kuris žmogus yra ypatingas, unikalus ir visiems mums kyla amžinųjų, sunkiai išsprendžiamų klausimų apie tai, kas esame, iš kur atėjome ir kur einame”.
Aktorius nedaugžodžiauja ir apie darbo procesą. „Gali burti kiek tik nori, koks bus spektaklis, tačiau viskas pasimatys tik tada, kai pasirodysiu žiūrovams. Pamatysiu – priima, nepriima, juokiasi ar nesijuokia. Repetuodamas vienaip įsivazduoji, kur žiūrovams galėtų būti juokinga, tačiau per spektaklį, būna, jie reaguoja visai ne tose vietose, kuriose manei, kad reguos. O tose, žiūrėk, tyla”, – pasakoja ir priduria, kad spektaklio žiūrovai turėtų atpažinti kai kurias spektaklio situacijas ir rasti sąsajų su savo gyvenimu.
Tuo, kad iš spektaklio žiūrovas išeis atpažinęs dalelę savęs, tiki ir spektaklio režisierius J. Krisiūnas. „Nesvarbu, kas esi gyvenime – milijonierius ar vargšas, sėkmingas verslininkas ar prekybos centro valytojas – svarbiausia yra viena: būti mylimiems ir nepaskęsti vienatvėje. „Valytojas“ yra būtent apie tai. Esame vienodi savo troškime būti pastebėti ir mylimi“, – teigia režisierius.
Darbas su vienu aktoriumi jam – nauja patirtis. Iš pradžių, sako, netgi šiek tiek bauginanti – ar pavyks išlaikyti intensyvumą, ar repeticijos neįstrigs. „Bet su Nerijumi greitai atradome ryšį. Gal prisidėjo ir tai, kad esu baigęs pantomimos režisūrą Klaipėdoje – pagaliau galiu judesį pritaikyti teatro spektaklyje. Repeticijos prabėga akimirksniu, pjesės siužetas primena įtempto veiksmo filmą: dabartinė personažo istorija nuolat persipina dramatiškais praėjusių gyvenimų prisiminimais – ir emociniais, ir vaizdiniais”, – pasakoja režisierius J. Krisiūnas, o N. Gadliauskas priduria jaučiantis, kaip režisierius iš visos širdies yra atsidavęs teatrui.
Abu kūrėjai tikisi, kad „Valytojas” atras savo žiūrovą. Spektaklis skiriamas plačiajai publikai – jame daug muzikos, šokio, netikėtų fantazijų ir siurrealistinių vaizdinių, kuriuos parėjusiuose gyvenimuose mato Nerijaus personažas. Nuo papūgėlės Havajuose iki laisvo elgesio merginos Monmartro gatvėse Paryžiuje.
„Valytojas” Spalio 7 d. Šiauliuose, spalio 8 d. Kaune, spalio 11 d. Kazlų Rūdoje, spalio 16 d. Kaišiadoryse, spalio 17 d. Vilniuje
. Spektaklio režisierius J. Krisiūnas, vaidina N. Gadliauskas, kostiumų dailininkė Marija Valeškaitė, scenografija – Grigorijaus Zundelovičiaus.