Pasitikdama Kultūros dieną, kuri nuo šių metų bus švenčiama rugsėjo 22-ąją, ir siekdama pasidžiaugti kultūros bendruomenės darbais ir pasiekimais bei atkreipti bendruomenės dėmesį į kultūros srityje dirbančius žmones, Marijampolės savivaldybės administracija kviečia siūlyti pretendentus kultūros nominacijoms „Už nuopelnus Marijampolės kultūrai“ gauti.
Nominacijų tikslas – pagerbti ir paskatinti kultūros ir meno darbuotojus bei kitus asmenis, labiausiai nusipelniusius Marijampolės savivaldybės kultūros kūrimo ir plėtros bei kultūrinės veiklos vadybos srityse, už reikšmingą kultūrinę ir meninę veiklą, kultūrines iniciatyvas, etninės kultūros puoselėjimą bei tradicijų saugojimą.
Nominacijos bus skiriamos didžiausių laimėjimų kultūros srityje praėjusiais 2024 metais pasiekusiems fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims penkiose kategorijose:
· „Metų kultūros darbuotojas“;
· „Metų sėkmingiausias kultūrinis projektas“;
· „Metų kultūros inovacijos“;
· „Metų etninės kultūros ir tradicijų puoselėtojas“;
· „Metų kultūros mecenatas“.
Pretendentus kultūros nominacijai „Už nuopelnus Marijampolės kultūrai“ gauti už per metus atliktus darbus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys.
Nuo rugpjūčio 13 d. iki 22 d. pretendentus nominacijai gauti siūlantys ir fiziniai, ir juridiniai asmenys turi pateikti paraišką, kurioje išsamiai aprašoma pretendento veikla, nuveikti darbai, akcentuojama, už kokius nuopelnus rekomenduojama skirti nominaciją. Svarbu: pretendentai nominacijoms gauti turi būti nuolatiniai Marijampolės savivaldybės gyventojai.
Paraiška pateikiama Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a.1, 3-4 priėmimo langeliai) arba elektroniniu būdu el. paštu [email protected] (paraiška turi būti pasirašyta elektroniniu kvalifikuotu parašu arba skenuota).
Iš visų pretendentų nominantai išrenkami konkurso būdu, kuris vyksta dviem etapais:
· I etapas – viešas visuomenės balsavimas Marijampolės savivaldybės „Facebook“ paskyroje, skiriant savo balsus labiausiai nominacijos vertiems pretendentams. Balsavimas vyks nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 8 d.
· II etapas – Marijampolės savivaldybės nominacijų „Už nuopelnus Marijampolės kultūrai“ skyrimo komisijos narių vertinimas.
Konkurso „Už nuopelnus Marijampolės kultūrai“ metu, atsižvelgus į visuomenės balsavimo ir komisijos vertinimo rezultatus, bus išrenkami nugalėtojai penkiose nominacijose.
Galutiniai konkurso rezultatai po renginio bus paskelbti savivaldybės internetinėje svetainėje www.marijampole.lt ir „Facebook“ paskyroje.
Kultūros nominacijos bus teikiamos Tarptautinei kultūros dienai skirto renginio metu.