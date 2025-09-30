Pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencines priemones priėmimo 2025 metais tvarkaraštis. Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Trumpos tiekimo grandinės“ vyks vėliau nei buvo numatyta. Jam skirta 5 399 335 EUR, iš jų sostinės regiono projektams gali būti skirta ne daugiau kaip 2 000 000 EUR.
Spalio 1 d. – lapkričio 28 d. turėjęs vykti kvietimas teikti paraiškas nukeliamas ir vyks nuo šių metų lapkričio 3 d. iki gruodžio 30 d.
Svarbu tai, kad numatyta nemažai supaprastinimų ir paskatų žemės ūkio kooperatyvams teikti paraiškas paramai gauti pagal trumpųjų grandinių projektus. Nuo šiol žemės ūkio kooperatyvams suteikta daugiau savarankiškumo ir sumažinta administracinė našta – nereikalaujama iš jų jungtinės veiklos sutarties, nes projekto partneriais bus laikomi kooperatyvo nariai.
Taip pat nustatyta, kad trumposios grandinės galėtų realizuoti ne tik ūkininkų užaugintus žemės ūkio produktus, patenkančius į sutarties dėl ES steigimo I priedą, bet ir nepatenkančius į jį (pvz., duona, uogienės, sultiniai, koldūnai). Tačiau tokioms investicijoms numatyta taikyti nereikšmingai pagalbai (de minimis) taikomus apribojimus.
Taip pat priemonė tampa patrauklesnė jauniesiems ūkininkams ir labai smulkiems ūkiams, nes jiems nustatytas padidintas paramos intensyvumas, t. y. verslo plano įgyvendinimo išlaidos trumpųjų grandinių projektuose dalyvaujantiems jauniesiems ūkininkams didinamos iki 80 proc., o labai smulkiems ūkiams – iki 85 proc.
Įsakymas yra čia.