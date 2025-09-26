Ketvirtadienį įvyko pirmasis šio sezono Sūduvos pramonės ir verslo asociacijos (SPIVA) susitikimas, kurio metu buvo pratęsta tradicija aplankyti asociacijos narius.
Šį kartą susitikimas vyko SDG Marijampolės skyriuje, kuris lapkričio mėnesį Marijampolėje atidarė modernias, naujoviškas patalpas. Pirmąkart apsilankę šiose erdvėse, SPIVA nariai turėjo progą susipažinti su įmonės veikla, naujausiais technologiniais sprendimais ir verslo plėtros galimybėmis.
Renginys prasidėjo ekskursija po SDG Marijampolės skyrių, kurią vedė direktorė Birutė Brusokienė.
Naujasis 800 kvadratinių metrų ploto pastatas, kurį projektavo Gintautas Vieversys, išsiskiria savo architektūra – jis sujungia tris, tačiau vientisą struktūrą sudarančius pastatus.
Šis architektūrinis sprendimas yra simbolinis, nes šioje vietoje kadaise stovėjo trys atskiri namai, todėl tai simbolinė pagarbos vietos istorijai išraiška.
Modernios patalpos, patogumui ir inovacijoms
SDG Marijampolės skyrius ne tik atitinka aukščiausius technologinius ir dizaino standartus, bet ir užtikrina patogumą bei funkcionalumą.
Įrengtos kelios susitikimų salės, kuriose įrengti unikalūs akustiniai ir technologiniai sprendimai, leidžiantys efektyviai organizuoti susirinkimus ir seminarus. Šios erdvės padeda užtikrinti, kad darbuotojai ir svečiai galėtų dirbti bei bendrauti be jokių trikdžių.
Pastato erdvės vizualiai padidintos naudojant veidrodžių ir stiklo kombinacijas, kurios suteikia lengvumo, šviesos pojūtį ir atveria gražias Marijampolės miesto panoramas.
SDG biure taip pat įrengta darbo rūbų ir asmeninių apsaugos priemonių parduotuvė.
Pastate teikiamos sveikatos patikros paslaugos. Šiam tikslui buvo įrengti specialūs procedūriniai ir medicinos kabinetai.
SDG biuras Marijampolėje atitinka A++ energetinės klasės reikalavimus, investuojant ne tik į technologijas, bet ir į tvarumą, skatinant aplinkos tausojimą. Patalpos išsiskiria elegancija, o lauke įkomponuotas pasodintas ąžuolas suteikia dar daugiau žavesio ir simbolizuoja ryšį su gamta.
Verslo ir politinės situacijos aktualijos
Renginio pradžioje SPIVA prezidentas Vaidas Šalaševičius pasveikino susirinkusius narius ir pasidžiaugė, kad pirmasis šio sezono renginys vyksta vienoje moderniausių erdvių Suvalkijos sostinėje. Tačiau tuo pačiu jis atkreipė dėmesį į šalies politinę situaciją šiuo metu – praėjusios Vyriausybės krizė ir naujos valdžios ilgas formavimo procesas, verslo, kaip ir kitoms bendruomenėms, sukelia daug neapibrėžtumo ir sumaišties.
„Nors turime puikius verslo vystymo pavyzdžius ir modernias infrastruktūras, tačiau politinės turbulencijos gali daryti įtaką verslo planavimui ir strategijoms“, – pažymėjo V. Šalaševičius.
Tai buvo svarbus priminimas, kad verslui reikia būti pasiruošusiam įvairiems iššūkiams ir ieškoti stabilumo net esant sudėtingoms aplinkybėms.
Po prezidento kalbos, Marijampolės skyriaus direktorė Birutė Brusokienė pristatė SDG grupės veiklą ir pasiekimus.
Šiuo metu SDG grupę sudaro keturios įmonės: UAB „SDG“ (konsultacijos ir mokymai), UAB „SDG kodas“ (prekyba darbo drabužiais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis), UAB „SDG grupė“ (grupės įmonių valdymas) ir VšĮ „Saugi pradžia“ (socialiniai projektai ir parama).
Pastaroji didelį dėmesį skiria vaikų saugumui – vykdo atšvaitų dalinimo akcijas mokyklinio amžiaus vaikams, veda saugaus elgesio pamokėlės.
SDG, veikdama jau 23 metus, šiandien turi 11 skyrių visoje Lietuvoje ir teikia daugiau nei 350 paslaugų: nuo darbų bei civilinės saugos, aplinkosaugos, teisinių paslaugų mokymų, laboratorinių matavimų iki sveikatos patikrinimų, gaisrinės saugos ar elektroninės darbų saugos ir sveikatos valdymo programos vykdymo.
Dėl savo plataus paslaugų spektro ir nuolatinio inovacijų diegimo, SDG yra lyderė savo srityje visoje šalyje.
Didžiausia naujovė – mobili sveikatos patikra. Specialiai įrengtas autobusiukas atvyksta tiesiai į darbo vietą ir užtikrina, kad darbuotojai galėtų atlikti visus būtinus sveikatos patikrinimus nepalikdami darbo vietos. Tai itin patogu įmonėms, kurios rūpinasi savo darbuotojų sveikata ir nori užtikrinti greitą bei efektyvų paslaugų gavimą.
Verslo augimo galimybės su ES parama
Antrąją renginio dalį vedė konsultacinių paslaugų įmonės INOPRO (UAB „Kriedana“) direktorius Paulius Paulionis.
Jis pristatė ES paramos galimybes ir tai, kaip verslai gali pasinaudoti struktūriniais fondais savo plėtrai.
P. Paulionis pabrėžė, kad, gerėjant ekonominei situacijai, ES parama tampa vis sunkiau prieinama. Tai ypač aktualu toms įmonėms, kurios siekia inovacijų ir technologinių sprendimų plėtros.
Pažymėtina, kad daugiausia šansų gauti paramą šiuo metu turi projektai, susiję su aplinkosaugos, skaitmeninių technologijų, gamybos ir dirbtinio intelekto plėtra.
Išmanūs sprendimai – skaitmeninė prieiga ir užraktų sistemos
Paskutiniąją susitikimo dalį pristatė UAB „X kodas“ atstovas Vytautas Bielius.
Jis supažindino dalyvius su išmaniųjų užraktų ir skaitmeninių prieigos administravimo sprendimų sistema ILOQ.
Ši sistema leidžia efektyviai valdyti prieigos kontrolę, užtikrinti didesnį saugumą ir paprastumą tiek verslo, tiek viešose erdvėse.
ILOQ sprendimai naudoja skaitmenines technologijas, kurios leidžia įmonėms valdyti savo pastatus ir patalpas daug lengviau ir saugiau, be fizinių raktų ir sudėtingų sistemų.